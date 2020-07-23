Началась продажа билетов на "Голосящий КиВиН- 2020", который пройдет в Светлогорске

23 Июль 2020 2020-07-23T16:55:09+03:00

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Стартовали продажи билетов на «Голосящий КиВин- 2020». В этом году фестиваль продлится всего два дня, вместо привычных трех. Увидеть квнщиков можно будет 28 и 29 августа в «Янтарь-Холле» в Светлогорске.

По требованию Роспотребнадзора, посадка зрителей будет производиться через место друг от друга. После покупки билета из продажи автоматически исчезнут находящиеся рядом места. Близко сесть смогут только родственники или близкие друзья, сообщается на сайте распространителей билетов.

Напомним, изначально «КиВиН» планировали провести 17, 18 и 19 июля. Из-за пандемии коронавируса их перенесли на конец августа и сократили на один день.

ИСТОЧНИК KP.RU