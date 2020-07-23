2020-07-23T16:55:09+03:00
Звезды

Началась продажа билетов на "Голосящий КиВиН- 2020", который пройдет в Светлогорске

Музыкальный фестиваль проведут 28 и 29 августа
Екатерина КРЕЙДЕР
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Стартовали продажи билетов на «Голосящий КиВин- 2020». В этом году фестиваль продлится всего два дня, вместо привычных трех. Увидеть квнщиков можно будет 28 и 29 августа в «Янтарь-Холле» в Светлогорске.

По требованию Роспотребнадзора, посадка зрителей будет производиться через место друг от друга. После покупки билета из продажи автоматически исчезнут находящиеся рядом места. Близко сесть смогут только родственники или близкие друзья, сообщается на сайте распространителей билетов.

Напомним, изначально «КиВиН» планировали провести 17, 18 и 19 июля. Из-за пандемии коронавируса их перенесли на конец августа и сократили на один день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Счетная палата РФ нашла нецелесообразными субсидии на перелеты для Калининграда
Искали в лесу всю ночь: калининградские волонтеры нашли 79-летнюю пенсионерку
Укравший мобильник калининградец обзванивал знакомых владельца гаджета, пытаясь занять деньги
Чем дольше деньги лежат на счете, тем выше будет процент на остаток.
В мэрии Калининграда сообщили, где и когда построят детский автогородок
Калининградец зарезал и расчленил приятеля за пачку сигарет
Началась продажа билетов на "Голосящий КиВиН- 2020", который пройдет в Светлогорске
Обматеривший офицера полиции калининградец попал под уголовное дело
Антон Алиханов рассказал, как врачи спасали его дочь в Калининграде
"Мы слышали сильный взрыв": около драмтеатра в Калининграде обезвредили противопехотную мину
Калининград попал в десятку популярных городов для путешествий в августе
Мэрия сообщила, где в Калининграде отключат электроснабжение и воду 22 июля
В 5000 раз мощнее героина: калининградку осудили за сбыт карфентанила в крупном размере
«Думала, клещ укусил»: у преподавателя нашли коронавирус после жалоб на головную боль
В Краснознаменске судят охотника за убийство зайца и косули
В Калининграде обнаружили коронавирус у продавца-кассира магазина торговой сети
Tele2 ускорила 4G-интернет в Калининградской области
Калининградец обокрал таксиста, отправив СМС его внучке
В Калининграде открылся фестиваль "Бахослужение"
При пожаре в Полесске спасли троих
В Калининграде откроется еще два магазина сети "Пятерочка"