2020-07-23T17:06:18+03:00
Происшествия

Калининградец зарезал и расчленил приятеля за пачку сигарет

Заметать следы преступления убийце помогал другой его знакомый
Игорь ОРЕХОВ
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Даже не за пригоршню долларов а всего-навсего из-за пачки сигарет 34-летний житель города Неман порешил на месте своего приятеля. Дело было зимой этого года в квартире на улице Красноармейской.

И убийца, и его жертва были пьяны – наверное, в том числе и поэтому пустяковая, вроде бы, ссора закончилась кровавой расправой. Ранее уже судимый мужчина выхватил нож и ударил им собутыльника в шею. В результате острой кровопотери тот скончался на месте происшествия.

Дальше все было еще более брутально. Позвав на помощь еще одного корефана, уголовник вручил ему ножовку по металлу, другой вооружился сам и, помогая себе кухонным ножом, неманчане принялись за расчленение трупа. Закончив нелегкую работу, по частям вынесли ее результат на ближайший пустырь.

Как проинформировали в пресс-службе Неманского городского суда, первое заседание по данному уголовному делу назначено на 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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