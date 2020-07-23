В мэрии Калининграда сообщили, где и когда построят детский автогородок

23 Июль 2020 2020-07-23T17:19:22+03:00

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Глава города Алексей Силанов распорядился заложить средства на строительство детского автогородка в бюджет 2021-2023 годах. Объект предполагают разместить на Московском проспекте, 98. В будущем туда планируют перенести Станцию юных техников. Сейчас она находится рядом со стадионом «Красная звезда».

- В автогородке педагоги и сотрудники ГИБДД будут обучать деток ПДД и культуре поведения на дороге. Что именно из себя будет представлять автогородок, какими тренажёрами оснащён, пока сказать трудно, специалисты комитета только-только приступили к изучению этого вопроса, - отмечает мэрия на своей странице в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU