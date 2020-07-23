2020-07-23T17:39:32+03:00
Происшествия

Укравший мобильник калининградец обзванивал знакомых владельца гаджета, пытаясь занять деньги

Однако никто из тех, кто значился в базе данных телефона, не согласился выполнить просьбу мошенника
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Проходящий курс лечения в одной из больниц житель Калининграда, вернувшись с процедур в свою палату, обнаружил, что его мобильный телефон бесследно исчез. Гаджета стоимостью 15 тысяч рублей было жалко, и мужчина обратился в полицию с просьбой вычислить и изловить вора.

Первым делом сыщики выяснили, кто эти счастливцы, которых непосредственно перед происшествием выписали из медучреждения. Внимание оперативников привлек ранее неоднократно судимый 32-летний горожанин. Интуиция и опыт не подвели – уголовник и оказался похитителем того самого смартфона.

Как выяснилось, решив использовать гаджет с максимальной выгодой, мужик принялся обзванивать числившихся в списке контактов друзей законного владельца мобилы. У каждого просил одолжить денег. Радует, что ни один из абонентов не повелся на разводку. То ли голос им показался незнакомым, то ли, наконец, подействовали бесконечные предупреждения полиции насчет телефонных мошенников.

Но если оба этих предположения неверны, у хозяина смартфона есть повод для размышлений…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Счетная палата РФ нашла нецелесообразными субсидии на перелеты для Калининграда
Искали в лесу всю ночь: калининградские волонтеры нашли 79-летнюю пенсионерку
Укравший мобильник калининградец обзванивал знакомых владельца гаджета, пытаясь занять деньги
Чем дольше деньги лежат на счете, тем выше будет процент на остаток.
В мэрии Калининграда сообщили, где и когда построят детский автогородок
Калининградец зарезал и расчленил приятеля за пачку сигарет
Началась продажа билетов на "Голосящий КиВиН- 2020", который пройдет в Светлогорске
Обматеривший офицера полиции калининградец попал под уголовное дело
Антон Алиханов рассказал, как врачи спасали его дочь в Калининграде
"Мы слышали сильный взрыв": около драмтеатра в Калининграде обезвредили противопехотную мину
Калининград попал в десятку популярных городов для путешествий в августе
Мэрия сообщила, где в Калининграде отключат электроснабжение и воду 22 июля
В 5000 раз мощнее героина: калининградку осудили за сбыт карфентанила в крупном размере
«Думала, клещ укусил»: у преподавателя нашли коронавирус после жалоб на головную боль
В Краснознаменске судят охотника за убийство зайца и косули
В Калининграде обнаружили коронавирус у продавца-кассира магазина торговой сети
Tele2 ускорила 4G-интернет в Калининградской области
Калининградец обокрал таксиста, отправив СМС его внучке
В Калининграде открылся фестиваль "Бахослужение"
При пожаре в Полесске спасли троих
В Калининграде откроется еще два магазина сети "Пятерочка"