Укравший мобильник калининградец обзванивал знакомых владельца гаджета, пытаясь занять деньги

23 Июль 2020 2020-07-23T17:39:32+03:00

Однако никто из тех, кто значился в базе данных телефона, не согласился выполнить просьбу мошенника

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Проходящий курс лечения в одной из больниц житель Калининграда, вернувшись с процедур в свою палату, обнаружил, что его мобильный телефон бесследно исчез. Гаджета стоимостью 15 тысяч рублей было жалко, и мужчина обратился в полицию с просьбой вычислить и изловить вора.

Первым делом сыщики выяснили, кто эти счастливцы, которых непосредственно перед происшествием выписали из медучреждения. Внимание оперативников привлек ранее неоднократно судимый 32-летний горожанин. Интуиция и опыт не подвели – уголовник и оказался похитителем того самого смартфона.

Как выяснилось, решив использовать гаджет с максимальной выгодой, мужик принялся обзванивать числившихся в списке контактов друзей законного владельца мобилы. У каждого просил одолжить денег. Радует, что ни один из абонентов не повелся на разводку. То ли голос им показался незнакомым, то ли, наконец, подействовали бесконечные предупреждения полиции насчет телефонных мошенников.

Но если оба этих предположения неверны, у хозяина смартфона есть повод для размышлений…

ИСТОЧНИК KP.RU