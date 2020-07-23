Искали в лесу всю ночь: калининградские волонтеры нашли 79-летнюю пенсионерку

23 Июль 2020 2020-07-23T18:12:12+03:00

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79-летняя пенсионерка, которую искали в лесу под Ладушкиным, найдена живой и невредимой. Волонтеры прочесывали лес рядом всю ночь.

«Найдена, жива!!!», - радостно написали в сообществе поисково-спасательного отряда «Запад».

Как сообщает klops.ru, на самом деле, пенсионерка все это время была дома. Она разминулась в лесу с подругой, на автобусе вернулась в Калининград и легла спать.

Напомним, за минувшие семь дней это уже не первый подобный случай. 17 июля отыскали пенсионера, который тоже пошел за грибами и заблудился. На поиски мужчины ушло несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU