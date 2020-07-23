Счетная палата РФ нашла нецелесообразными субсидии на перелеты для Калининграда

23 Июль 2020 2020-07-23T18:17:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Счетная палата РФ оценила результативность субсидий на полеты в Калининград и другие регионы России. Аудиторы посчитали действующую систему низкоэффективной. Отчет опубликован на сайте ведомства.

По итогам проверки аудиторы пришли к выводу, что количество субсидируемых полетов увеличилось, но в них оказались маршруты, которые уже осуществлялись в коммерческой гражданской авиации, а развитие маршрутов в большинство труднодоступных мест не производилось. Всего труднодоступных регионов насчитывается около 420, включены в программу только 48.

- Доходы, полученные авиакомпаниями по субсидируемым маршрутам от пассажиров и в виде возмещения недополученных доходов за счет предоставленной субсидии в основном не покрывали себестоимость перевозки на одного пассажира, - сообщается в отчете.

ИСТОЧНИК KP.RU