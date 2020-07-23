2020-07-23T18:17:45+03:00
Общество

Счетная палата РФ нашла нецелесообразными субсидии на перелеты для Калининграда

Отменят ли скидки на авиабилеты, пока неизвестно
Екатерина КРЕЙДЕР
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Счетная палата РФ оценила результативность субсидий на полеты в Калининград и другие регионы России. Аудиторы посчитали действующую систему низкоэффективной. Отчет опубликован на сайте ведомства.

По итогам проверки аудиторы пришли к выводу, что количество субсидируемых полетов увеличилось, но в них оказались маршруты, которые уже осуществлялись в коммерческой гражданской авиации, а развитие маршрутов в большинство труднодоступных мест не производилось. Всего труднодоступных регионов насчитывается около 420, включены в программу только 48.

- Доходы, полученные авиакомпаниями по субсидируемым маршрутам от пассажиров и в виде возмещения недополученных доходов за счет предоставленной субсидии в основном не покрывали себестоимость перевозки на одного пассажира, - сообщается в отчете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Счетная палата РФ нашла нецелесообразными субсидии на перелеты для Калининграда
Искали в лесу всю ночь: калининградские волонтеры нашли 79-летнюю пенсионерку
Укравший мобильник калининградец обзванивал знакомых владельца гаджета, пытаясь занять деньги
Чем дольше деньги лежат на счете, тем выше будет процент на остаток.
В мэрии Калининграда сообщили, где и когда построят детский автогородок
Калининградец зарезал и расчленил приятеля за пачку сигарет
Началась продажа билетов на "Голосящий КиВиН- 2020", который пройдет в Светлогорске
Обматеривший офицера полиции калининградец попал под уголовное дело
Антон Алиханов рассказал, как врачи спасали его дочь в Калининграде
"Мы слышали сильный взрыв": около драмтеатра в Калининграде обезвредили противопехотную мину
Калининград попал в десятку популярных городов для путешествий в августе
Мэрия сообщила, где в Калининграде отключат электроснабжение и воду 22 июля
В 5000 раз мощнее героина: калининградку осудили за сбыт карфентанила в крупном размере
«Думала, клещ укусил»: у преподавателя нашли коронавирус после жалоб на головную боль
В Краснознаменске судят охотника за убийство зайца и косули
В Калининграде обнаружили коронавирус у продавца-кассира магазина торговой сети
Tele2 ускорила 4G-интернет в Калининградской области
Калининградец обокрал таксиста, отправив СМС его внучке
В Калининграде открылся фестиваль "Бахослужение"
При пожаре в Полесске спасли троих
В Калининграде откроется еще два магазина сети "Пятерочка"