Счетная палата РФ нашла нецелесообразными субсидии на перелеты для Калининграда
Счетная палата РФ оценила результативность субсидий на полеты в Калининград и другие регионы России. Аудиторы посчитали действующую систему низкоэффективной. Отчет опубликован на сайте ведомства.
По итогам проверки аудиторы пришли к выводу, что количество субсидируемых полетов увеличилось, но в них оказались маршруты, которые уже осуществлялись в коммерческой гражданской авиации, а развитие маршрутов в большинство труднодоступных мест не производилось. Всего труднодоступных регионов насчитывается около 420, включены в программу только 48.
- Доходы, полученные авиакомпаниями по субсидируемым маршрутам от пассажиров и в виде возмещения недополученных доходов за счет предоставленной субсидии в основном не покрывали себестоимость перевозки на одного пассажира, - сообщается в отчете.
ИСТОЧНИК KP.RU