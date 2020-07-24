В Калининграде пенсионер вышиб из троллейбуса парня без маски

24 Июль 2020 2020-07-24T11:58:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях появилось видео, как мужчина преклонного возраста силой выталкивает из троллейбуса человека без маски. Судя по кадрам, инцидент произошел на остановке у Закхаймских ворот на Московском проспекте.

Комментаторы разделились во мнениях. Одни защищают пенсионера, другие напротив, осуждают его поступок.

- И вот возникает вопрос- куда они постоянно ездят если у них еще изоляция не отменена, - комментирует подписчица.

Напомним, в нашем регионе режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 7 августа. При этом все жители области обязаны носить маски в магазинах и общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU