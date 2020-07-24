В Калининграде пенсионер вышиб из троллейбуса парня без маски
В соцсетях появилось видео, как мужчина преклонного возраста силой выталкивает из троллейбуса человека без маски. Судя по кадрам, инцидент произошел на остановке у Закхаймских ворот на Московском проспекте.
Комментаторы разделились во мнениях. Одни защищают пенсионера, другие напротив, осуждают его поступок.
- И вот возникает вопрос- куда они постоянно ездят если у них еще изоляция не отменена, - комментирует подписчица.
Напомним, в нашем регионе режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 7 августа. При этом все жители области обязаны носить маски в магазинах и общественном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU