2020-07-24T12:15:21+03:00
Происшествия

При пожаре на улице Шевцовой в Калининграде погиб мужчина

Причиной трагедии стало возгорание мебели
Екатерина КРЕЙДЕР
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в ночь на 24 июля. В десятиэтажном доме на улице Шевцовой в Калининграде горела квартира. По сообщению экстренных служб, в одной из комнат «двушки» загорелась мебель.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, на место прибыли пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3 и ПСЧ-4 в составе 8 человек и 2 единицы техники.

К сожалению, не обошлось без жертв. До приезда медиков погиб 36-летний мужчина. Известно, что он был прописан в Немане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Советске дом 1900 года постройки украсит хаусмарка по мотивам сказок Гофмана
Фронтмен «Уральских пельменей» приехал на отдых в Янтарный
В калининградском офшоре зарегистрировался 30-й участник
Пневмония у 30% заразившихся: подробности новых случаев COVID-19 в Калининградской области
При пожаре на улице Шевцовой в Калининграде погиб мужчина
В Калининграде пенсионер вышиб из троллейбуса парня без маски
С понедельника детские сады в Калининграде заработают в обычном режиме
Власти Калининграда сократили список пунктов продажи транспортных карт для льготников
Сегодня в Калининграде открывается кинофестиваль «Балтийский онлайн-дебют»
В Калининграде школы прирастают спортивными площадками
«Седов» вернется в Калининград по Северному морскому пути
Суд над врачами, обвиняемыми в убийстве младенца, назначен на 6 августа
Антон Алиханов поблагодарил полицейскую, остановившую агрессивного преступника
Счетная палата РФ нашла нецелесообразными субсидии на перелеты для Калининграда