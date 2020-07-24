При пожаре на улице Шевцовой в Калининграде погиб мужчина
Причиной трагедии стало возгорание мебели
Изменить размер текста:
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в ночь на 24 июля. В десятиэтажном доме на улице Шевцовой в Калининграде горела квартира. По сообщению экстренных служб, в одной из комнат «двушки» загорелась мебель.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, на место прибыли пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3 и ПСЧ-4 в составе 8 человек и 2 единицы техники.
К сожалению, не обошлось без жертв. До приезда медиков погиб 36-летний мужчина. Известно, что он был прописан в Немане.
ИСТОЧНИК KP.RU