При пожаре на улице Шевцовой в Калининграде погиб мужчина

24 Июль 2020 2020-07-24T12:15:21+03:00

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Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в ночь на 24 июля. В десятиэтажном доме на улице Шевцовой в Калининграде горела квартира. По сообщению экстренных служб, в одной из комнат «двушки» загорелась мебель.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, на место прибыли пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3 и ПСЧ-4 в составе 8 человек и 2 единицы техники.

К сожалению, не обошлось без жертв. До приезда медиков погиб 36-летний мужчина. Известно, что он был прописан в Немане.

ИСТОЧНИК KP.RU