Пневмония у 30% заразившихся: подробности новых случаев COVID-19 в Калининградской области
Бессимптомная форма - только у одного заразившегося
.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число новых случаев заражения коронавирусом в Калининградской области растет третьи сутки подряд, хотя абсолютные цифры довольно скромные. Всего выявили 13 новых заразившихся.
- У четверых диагностирована пневмония, у семерых - ОРВИ. У двоих бессимптомная форма, - сообщили подробности в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
Отметим, что с начала недели пневмонию обнаружили у 20 человек из 54, заразившихся коронавирусом. Еще у 15 инфицированных наблюдаются симптомы ОРВИ, у одного - фарингит.
ИСТОЧНИК KP.RU