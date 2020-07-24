2020-07-24T12:31:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Пневмония у 30% заразившихся: подробности новых случаев COVID-19 в Калининградской области

Бессимптомная форма - только у одного заразившегося
Николай Литвинов
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число новых случаев заражения коронавирусом в Калининградской области растет третьи сутки подряд, хотя абсолютные цифры довольно скромные. Всего выявили 13 новых заразившихся.

- У четверых диагностирована пневмония, у семерых - ОРВИ. У двоих бессимптомная форма, - сообщили подробности в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Отметим, что с начала недели пневмонию обнаружили у 20 человек из 54, заразившихся коронавирусом. Еще у 15 инфицированных наблюдаются симптомы ОРВИ, у одного - фарингит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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