В калининградском офшоре зарегистрировался 30-й участник

24 Июль 2020 2020-07-24T12:54:05+03:00

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Очередным резидентом офшора, расположенном на Октябрьском острове в Калининграде, стало общество с ограниченной ответственностью «Огмент Инвестментс Лимитед».

- Компания осуществляет холдинговую деятельность, а также деятельность головных офисов, вложения в ценные бумаги, предоставление займов и прочих видов кредита, капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний, - сообщает Корпорация развития Калининградской области.

Напомним, в калининградском офшоре действует особый налоговый режим. Главной преференций для компаний являются специальные налоговые ставки по налогу на прибыль. Они предусмотрены в размере 0% по доходам, полученным международной холдинговой компанией в виде дивидендов, и размере 5% - по доходам, полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям холдинговых компаний. Резидентом САР может стать только иностранная компания, ранее зарегистрированная в одном из международных офшоров. Минимальный порог инвестиций в САР для компаний установлен в 50 млн рублей за шесть месяцев.

На сегодняшний день в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область) включены 11 международных компаний с организационно-правовой формой общества с ограниченной ответственностью, 17 международных компаний в форме акционерного общества, 1 международный фонд и 1 компания в форме публичного акционерного общества.

ИСТОЧНИК KP.RU