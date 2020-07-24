Фронтмен «Уральских пельменей» приехал на отдых в Янтарный
Калининградская область в этом сезоне прочно закрепилась в рейтинге основных туристических направлений России. Одним из гостей региона стал и фронтмен «Уральских пельменей» Андрей Рожков, фото которого опубликовал в своем фейсбуке мэр Янтарного Алексей Заливатский.
- Я случайно встретил его гуляющим по городу и провел ему небольшую экскурсию, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» Заливатский. – Также у нас в гостях совсем недавно был историк моды Александр Васильев. Если же говорить об отелях, то они у нас забронированы до конца августа. Причем, 60-70% приезжающих к нам туристов – москвичи. Интересно, что брони не отменяют, даже несмотря на ветер и дождь.
По словам мэра города, Рожков прогостил в Янтарном несколько дней, и уже сегодня уезжает домой.
ИСТОЧНИК KP.RU