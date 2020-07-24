2020-07-24T13:44:38+03:00
Общество

В Советске дом 1900 года постройки украсит хаусмарка по мотивам сказок Гофмана

Архитектурные элементы разработал известный российский скульптор
Екатерина КРЕЙДЕР
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..Фото: Инстаграм
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На своей странице в Инстаграм губернатор Антон Алиханов поделился фотоотчетом о реконструкции домов в Советске. Многие здания не ремонтировались более ста лет. Поскольку сложная архитектура требует тщательного подхода, правительство области выделило на работы около 150 млн рублей.

- Как всегда внимательно относимся к деталям. Известный российский скульптор специально для города разработал архитектурные элементы: дверные ручки и хаусмарку для дома 1900 года постройки с символами города, мотивами сказок Гофмана и сыром «Тильзитер», – рассказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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