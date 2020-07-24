2020-07-24T15:29:24+03:00
Происшествия

Калининградец нашел телефон и перевел себе чужие деньги

Возбуждено уголовное дело
Екатерина КРЕЙДЕР
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В полицию обратилась 36-летняя жительница Калининграда. Она сообщила о пропаже денег с банковской карты.Выяснилось, что несколько дней назад потерпевшая потеряла телефон, к которому был привязан мобильный банк.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний калининградец, ранее судимый за грабеж, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Злоумышленник признал свою вину. Он рассказал, что с найденного телефона перевел 2500 рублей на собственную карту, и использовал в своих целях. Телефон он успел сбыть.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Максимальный срок наказания- 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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