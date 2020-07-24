2020-07-24T16:09:06+03:00
Происшествия

Во время пожара в музее Зеленоградска погибли три птицы

Причины возгорания выясняются
Екатерина КРЕЙДЕР
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Возгорание в Музее Филинов и Сов произошло во вторник, 21 июля. Пожар повредил несколько вольеров и, как теперь выясняется, привел к потерям.

- К сожалению, от нас навсегда улетели ворон Шар Шарыч, полярная сова Полинарий и подорлик Рогдан. Очень надеемся на то, что нам удастся спасти Верону, Остальные птицы, к счастью, не пострадали, - сообщают на странице в Facebook сотрудники музея.

После случившегося в музее хотят открыть фонд для помощи птицам. Сейчас ведется расследование, которое должно установить причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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