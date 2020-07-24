2020-07-24T16:22:50+03:00
Происшествия

Калининградец попал под уголовное дело за угрозу убить следователя СКР

Во время проведения обыска у него дома мужчина пообещал жестоко расправиться с женщиной и членами ее семьи
Игорь ОРЕХОВ
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В Калининграде получила продолжение история с оскорблением полицейского в супермаркете на улице Карла Маркса.

В рамках расследования по уголовному делу производился обыск в жилище горожанина, проходящего свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины, обматерившего офицера. Вот по ходу этой специфической процедуры хозяин квартиры и посулил, ни много ни мало, убить сотрудницу следственного отдела по Центральному району Калининграда регионального Управления СКР, а заодно расправиться и с членами ее семьи.

- Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях в сфере государственной власти и в сфере экономики) в отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования», - сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Если вина калининградца будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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