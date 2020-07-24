Аквапарк в Янтарном готовят к открытию в воскресенье

24 Июль 2020 2020-07-24T16:23:41+03:00

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Надувной аквапарк на озере в районе первого Голубого флага в Янтарном установили почти месяц назад - 28 июня. Для этого организовали отдельную полноценную пляжную зону с зонтами, лежаками и спасательным постом. Все это время аквапарк проходил проверку Ростехнадзора и, наконец, получил все разрешения.

Как сообщили порталу klops.ru глава администрации Алексей Заливатский, в тестовом режиме аквапарк начнет работу в воскресенье, 26 июля. График - с 10:00 до 16:00 при хорошей погоде. Посетить аквапарк смогут дети старше 7 лет, самостоятельно - только с согласия родителей.

Стоит посещение 500 рублей в час (650 рублей - родитель с ребенком). В один сенанс будут пускать не более 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU