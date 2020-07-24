2020-07-24T17:23:50+03:00
Происшествия

В Советске автомобиль сбил подростка

Обстоятельства происшествия выясняются
Екатерина КРЕЙДЕР
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Сообщения о ДТП появилось в одной из социальных сетей.

- На Калининградском шоссе на против АЗС "СургутНефтеГаз" сбили ребенка. Сотрудники скорой оказывают медицинскую помощь пострадавшему на месте происшествия,- пишут очевидцы.

Ребенок, судя по информации в сосцсетях, пострадал не сильно.

- Покорябался немного. До свадьбы заживёт. Парниша подросток, не маленький. А у машины капот и лобовое. Я мимо проезжал. Он выскочил прям под машину, как я понял,- пишет подписчица.

Из комментариев стало известно, что этот участок дороги считается опасным. Там стоят ограждения, но они не мешаю людям переходить улицу именно здесь.

- Зачем такие заборы устанавливать выше человеческого роста? Вечером не только ребенка не видно, а и взрослого. А в этом месте люди переходят как будто там пешеходный переход, - возмущаются горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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