2020-07-24T18:19:55+03:00
Туризм

В Калининградской области сейчас столько же туристов, как во время чемпионата мира по футболу

Увеличение турпотока подхлестнула ситуация с пандемией коронавируса
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В настоящее время в Калининградской области находится примерно столько же туристов, как и во время чемпионата миро по футболу в 2018 году. А по итогам года ожидается, что регион посетит 900 тысяч гостей. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак на круглом столе в агентстве ТАСС.

- На сегодняшний момент примерно загрузка наших отелей и количество туристов на уровне 2018 года в самый пик чемпионата мира по футболу, мы примерно такие же цифры сейчас ощущаем на своей туристической отрасли. Поэтому мы рассчитываем примерно на 900 тысяч туристов в этом году, но если все будет продолжаться, как сейчас, то эта цифра может быть существенно больше, - сказал Андрей Ермак.

Министр также отметил, что ситуация с пандемией только "подхлестнула" увеличение туристического потока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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