С 25 июля в Калининграде и Светлогорске откроются кафе и рестораны

24 Июль 2020 2020-07-24T18:28:56+03:00

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С завтрашнего дня в Калининградской области вводятся новые послабления. С 25 июля целиком откроются кафе и рестораны в 6 муниципалитетах - в Калининграде, Багратионовском, Гурьевском, Правдинском, Светловском и Светлогорском городских округах, сообщает пресс-служба правительства региона. Правда, есть органичения.

- Деятельность заведений возобновится с загрузкой зала в 50% от общего числа посадочных мест, -уточнили в пресс-службе.

Рестораны, кафе, бары, кафе и фудкорты, расположенных в торговых центрах и комплексах, остаются закрытыми, при этом работа их летних террас не ограничивается.

Также с завтрашнего дня откроются молодёжные и подростковые клубы, организации, связанные с молодежной политикой и добровольчеством. В группах должны быть не более 12 человек, на открытых площадках - не более 20.

ИСТОЧНИК KP.RU