2020-07-24T19:03:04+03:00
Происшествия

Калининградец изуродовал машину соседки, не выдержав нашествия котов

Животные пользовались транспортным средством, как трамплином, чтобы попасть на балкон пенсионера
Игорь ОРЕХОВ
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Настоящая бытовая драма разыгралась в Московском районе Калининграда.

В полицию обратилась 56-летняя горожанка, которая сообщила, что ее сосед по дому повредил автомобиль женщины, и на ремонт придется потратить почти 26 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные выяснили, что 68-летний подозреваемый и впрямь сумел взобраться на пристройки к заданию, рядом с которой была припаркована злополучная машина. После чего смел на транспортное средство валявшиеся на крыше камни и куски штукатурки. Крыша, капот и багажник авто покрылись вмятинами…

В ответ на упреки пожилой хулиган раздраженно заявил, что автоледи, мол, сама виновата. Повадилась, понимаешь, парковаться в этом месте, а дворовые коты, в свою очередь приспособились использовать машину как трамплин, чтобы взобраться на пристройку, а уже оттуда – на балкон к пенсионеру. Запах там стоял! Вот-де и решился доведенный до отчаяния балконовладелец на радикальные меры, поскольку на уговоры дама не реагировала.

Увы, дознавателям РОВД такие доводы убедительными не показались. В отношении калининградца возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. По максимуму за это можно получить 2 года в «зоне».

ИСТОЧНИК KP.RU

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