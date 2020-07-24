2020-07-24T18:51:33+03:00
Общество

Евгений Маслов о коровнике на поле Гросс-Егерсдорфской битвы: Надо еще понять, где проходит граница поля боя

По словам чиновника, проблемой застройки уже занимается несколько ведомств
Иван МАРКОВ
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Памятник на поле Гросс-Егерсдорфского сраженияПамятник на поле Гросс-Егерсдорфского сраженияФото: Иван МАРКОВ
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В Черняховском районе, недалеко от поселка Междуречье, компания «Мираторг» начала строительство коровника на 12 тысяч голов на поле, где произошла крупнейшая битва Семилетней войны - Гросс-Егерсдорфское сражение, о чем на своей странице в фейсбуке сообщил главный специалист Центра военно-мемориальных исследований БФУ им. Канта Альберт Адылов. По словам Адылова, по полю ездят многотонные грузовики, которые успели разбить выложенную булыжником дорогу. В пятницу 24 июля ситуацию прокомментировал руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Сегодня утром на место выехали специалисты сразу нескольких ведомств, в том числе нашей службы, - сообщил Маслов. – Но о конкретных результатах выезда я пока ничего не могу сказать. Но если стройка проходит за пределами поля боя – это одна ситуация, а если рядом с местами воинских захоронений – другая. В любом случае, проблема большая.

Напомним, на Гросс-Егерсдорфском поле погибли 3,5 тысячи солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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