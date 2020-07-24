В Калининградской области 100 баллов на ЕГЭ по математике набрал один-единственный выпускник

24 Июль 2020 2020-07-24T19:00:37+03:00

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Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике. Всего это предмет сдавали 2254 ученика. Минимальный порог не прошли 3 % сдававших, сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Шевченко из гимназии №32 стал единственным, кто набрал 100 баллов. В этом году он стал победителем региональной олимпиады по математике и получил губернаторскую стипендию.

- Олимпиадники своими результатами подтверждают свой высокий статус победителей и призеров. Уже четверо ребят получили по сто баллов. Это значит, что в школе при тщательной подготовке можно добиться любых высот, – отметила министр образования Светлана Трусенева

На следующей неделе будут известны баллы по обществознанию, физике, химии и истории.

В общем по региону насчитывается 32 стобалльника.

ИСТОЧНИК KP.RU