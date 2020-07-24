2020-07-24T19:30:00+03:00
Происшествия

Калининградка перечислила лжеброкерам почти 2 миллиона рублей

Надеясь выиграть на бирже, женщина оформляла на себя кредиты и влезала в долги
Игорь ОРЕХОВ
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Помните калининградского дворника, возжелавшего стать биржевым брокером и подарившего мошенникам 100 тысяч рублей? Так вот, у него нашлась последовательница.

На этот раз поиграть на бирже вздумала 31-летняя калининградка, которая купилась на увиденную в интернете рекламу, обещавшую много денег при малых усилиях и за рекордно короткий срок. Горожанка зашла на сайт, зарегистрировалась, дождалась звонка «знающего брокера» и перечислила на указанный им счет 100 тысяч рублей. Потом еще и еще – на протяжении полугода. Влезая в долги и оформляя кредиты под кабальные проценты.

- Когда гражданка поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию, общая сумма ущерба составила 1 миллион 730 тысяч рублей, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

«Нам на…ть на то, как технологии работают, нам интересно только то, как разбогатеть!» (с) х/ф «Волк с Уолл-стрит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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