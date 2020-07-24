2020-07-24T20:00:52+03:00
Общество

На острове в Калининграде возвели корпуса филиалов академии хореографии и музыкальной школы

Темпы работ оценил заместитель Министра культуры РФ Владимир Осинцев
Николай Литвинов
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Сегодня заместитель Министра культуры РФ Владимир Осинцев посетил западную и восточную стройплощадки на острове Октябрьский в Калининграде. Как сообщает пресс-служба правительства, там полностью возведены корпуса центральной музыкальной школы при московской государственной консерватории имени Чайковского (ЦМШ) и Московской государственной академии хореографии (МГАХ), школа, а также два интерната. Сейчас ведутся фасадные работы, остекление, внутренние работы. Активно возводятся жилые дома, подготавливается площадка под создание спортивных сооружений и благоустройства.

Работы на образовательных объектах должны завершиться к концу 2020 года. Затем начнется лицензирование. К августу 2021 года должны построить и и ввести в эксплуатацию жилые дома.

Также Владимир Осинцев посетил западную площадку культурно-образовательного центра, где строятся здания Третьяковской галереи, Большого театра и Высшей школы искусства. Уже завершена подготовка территории, залита плита музейного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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