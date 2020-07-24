Подразделение онлайн-кинотеатра IVI планирует снять в Калининграде несколько фильмов и сериалов
Будущие проекты сегодня обсудили губернатор Антон Алиханов и генеральный продюсер спецпроекта IVI Originals, совладелец производителя контента Carbon Production Давид Кочаров.
- Онлайн-кинотеатр IVI запустил сейчас большой спецпроект IVI Originals, который уже снимает много сериалов и фильмов, поэтому мы предложили им свои услуги в части рибейтов, помощи в организации кинопроцесса, – сказал Антон Алиханов.
Как сообщает пресс-служба правительства области, Давид Кочаров представил презентацию шести проектов, которые можно снять на территории Калининградской области в ближайшие полгода-год. Среди них полнометражные фильмы и сериалы различных жанров: комедия, детектив, мелодрама и другие. Давид Кочаров подчеркнул, что снятые проекты будут размещаться не только на платформе IVI, но и, например, на ТНТ или СТС.
Напомним, сегодня на площадке онлайн-кинотеатра IVI стартует кинофестиваль «Балтийский онлайн-дебют», который пройдет по 31 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU