Подразделение онлайн-кинотеатра IVI планирует снять в Калининграде несколько фильмов и сериалов

24 Июль 2020 2020-07-24T20:09:01+03:00

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Будущие проекты сегодня обсудили губернатор Антон Алиханов и генеральный продюсер спецпроекта IVI Originals, совладелец производителя контента Carbon Production Давид Кочаров.

- Онлайн-кинотеатр IVI запустил сейчас большой спецпроект IVI Originals, который уже снимает много сериалов и фильмов, поэтому мы предложили им свои услуги в части рибейтов, помощи в организации кинопроцесса, – сказал Антон Алиханов.

Как сообщает пресс-служба правительства области, Давид Кочаров представил презентацию шести проектов, которые можно снять на территории Калининградской области в ближайшие полгода-год. Среди них полнометражные фильмы и сериалы различных жанров: комедия, детектив, мелодрама и другие. Давид Кочаров подчеркнул, что снятые проекты будут размещаться не только на платформе IVI, но и, например, на ТНТ или СТС.

Напомним, сегодня на площадке онлайн-кинотеатра IVI стартует кинофестиваль «Балтийский онлайн-дебют», который пройдет по 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU