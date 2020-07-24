2020-07-24T20:56:24+03:00
Туризм

В августе увеличится количество рейсов из Калининграда в Казань

О планах объявила авиакомпания «Северный ветер»
Николай Литвинов
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Как сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво», с 7 августа авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind Airlines) добавляет еще один рейс по направлению Казань-Калининград-Казань. Полеты будут выполняться по пятницам. Вылет из Казани - в 13:50, прибытие в Калининград 15:40. Вылет из Калининграда в 16:40, прибытие в Казань в 20:15.

Полетная программа Nordwind из Калининграда в Казань запланирована с частотой три раза в неделю до 24 октября 2020 года. Рейсы выполняются на воздушных судах Boeing В-737, которые готовы принять на борт 189 пассажиров.

Сейчас из Калининграда в Казань можно улететь по пятницам (дважды в день) и по понедельникам. Из Казани в Калининград полеты выполняются по четвергам, пятницам и воскресеньям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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