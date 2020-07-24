Калининградские астрономы обнаружили неизвестный астероид

24 Июль 2020 2020-07-24T21:29:26+03:00

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О сделанном открытии сообщает «Астрономическое сообщество БФУ имени Канта».

- Недавно нашим наблюдателям удалось сделать серию снимков небесного тела, отчетливо смещающегося на фоне звезд, которого, возможно, ещё нет в международных каталогах, - рассказывают калининградские астрономы.

Фотографии и все необходимые сведения о съемке калининградцы направили в международный Центр малых планет (Minor Planet Center, MPC). Процесс проверки обнаруженного объекта, предположительно являющегося астероидом, может занять до полугода, однако уже сейчас ему присвоен временный индекс. Если выяснится, что никто ранее не наблюдал этот объект, его первооткрывателями будут признаны наши астрономы. Кроме того, Центр малых планет сможет уточнить параметры его движения и спрогнозировать его дальнейшую траекторию.

На сегодняшний день астрономы-любители вносят огромный вклад в открытие новых астероидов и комет.

- Дорогостоящие телескопы больших обсерваторий, как правило, постоянно заняты выполнением плана наблюдений удалённых и тусклых объектов – туманностей, галактик и далёких звёзд. Малые же тела Солнечной системы эффективнее отслеживать с помощью любительских телескопов, как энтузиастов-одиночек, так и астрономических обществ, - говорят калининградские астрономы.

ИСТОЧНИК KP.RU