На окраине Калининграда товарный поезд столкнулся с грузовиком, вагоны сошли с рельсов
ЧП произошло в субботу вечером в районе улицы Туруханской
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
На окраине Калининграда, в районе улицы Туруханской в субботу вечером товарный поезд столкнулся с самосвалом. От столкновения несколько вагонов сошли с рельсов.
Как сообщили очевидны с места ЧП, водителя грузовика зажало в кабине, и, чтобы его вытащить, спасателям пришлось применить специальные инструменты. В настоящее время водитель автомобиля в больнице.
Других пострадавших в происшествии нет. Причины столкновения выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU