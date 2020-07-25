На окраине Калининграда товарный поезд столкнулся с грузовиком, вагоны сошли с рельсов

25 Июль 2020 2020-07-25T22:18:48+03:00

ЧП произошло в субботу вечером в районе улицы Туруханской

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На окраине Калининграда, в районе улицы Туруханской в субботу вечером товарный поезд столкнулся с самосвалом. От столкновения несколько вагонов сошли с рельсов.

Как сообщили очевидны с места ЧП, водителя грузовика зажало в кабине, и, чтобы его вытащить, спасателям пришлось применить специальные инструменты. В настоящее время водитель автомобиля в больнице.

Других пострадавших в происшествии нет. Причины столкновения выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU