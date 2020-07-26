Ночью в Мамоново загорелся автомобиль "Опель"

26 Июль 2020 2020-07-26T09:44:47+03:00

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В ночь на воскресенье ЧП случилось в Мамоново.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в 01.18 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Белоусова в годе Мамоново. В легковом автомобиле «Опель Омега» выгорел моторный отсек.

- Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-30 в составе трех человек и одной единицы техники, - добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU