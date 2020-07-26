На руинах 700-летней кирхи в Калининградской области провели богослужение
.Фото: Facebook
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На руинах кирхи в Мамоново (бывшем Хайлигенбайле) в субботу, 25 июля, провели богослужение.
"Впервые, за 75 послевоенных лет, в руинированных стенах некогда величественного культового сооружения (точнее - в одной стене) состоялось первое лютеранское богослужение", - сообщили организаторы на своей странице в Фейсбуке.
Провел богослужение пастор Шеель, который вышел на связь через программу Zoom из кирхи в германском Гольштейне.
ИСТОЧНИК KP.RU