В Балтийске начался парад в честь Дня ВМФ

26 Июль 2020 2020-07-26T11:23:14+03:00

В праздничных мероприятиях задействовано 46 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота

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В Балтийске, на главной базе Балтийского военно-морского флота, начался парад в честь Дня ВМФ.

В общей сложности в праздничных мероприятиях задействовано 46 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты флота, а также два вертолета КА-27 морской авиации флота.

В Балтийске уже провели несколько репетиций морского парада. В прошедших тренировках участвовало 20 кораблей и судов обеспечения, более 1000 военнослужащих. 24 июля прошла генеральная репетиция морского парада.

Из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, проезд в Балтийск ограничен. В самый западный город России пускают только тех, кто прописан в Балтийске, а также обладателей спецпропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU