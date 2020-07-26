В оперштабе рассказали подробности о последних случаях коронавируса в Калининградской области

. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Калининградской области подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, у пяти заболевших диагностирована пневмония, у восьмерых - ОРВИ. У двоих бессимптомная форма (выявлены активно по результатам лабораторного обследования).

Среди новых случаев;

- семь пенсионеров ( для пяти из их вероятными источниками заболевания для которых стали родственники, имевшие признаки респираторного заболевания, но не обращавшиеся за медицинской помощью; один обследован перед плановой госпитализацией);

- восьмилетний ребенок, обследованный по контакту с заболевшим родственником;

- подросток 17 лет, проходивший обследование для трудоустройства в лагерь;

- двое работающих на промышленных предприятиях (были в контакте с заболевшими в семье и по месту работы);

- четверо неработающих (двое были в контакте с заболевшим родственником).

Нарастающим итогом зарегистрировано 2790 заболевших (инфицированных) коронавирусной инфекцией.