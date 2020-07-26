В Калининграде тушили научно-исследовательское судно
Изменить размер текста:
В субботу на Преголе в Калининграде загорелось научно-исследовательское судно.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, 25 июля в 17.14 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Портовой, 86 в Московском районе города Калининграда.
- В трюме научно-исследовательского ремонтируемого судна СТМ «Атлант НИРО» горела обшивка и кабеля. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - отметили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU