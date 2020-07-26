2020-07-26T14:51:52+03:00
Происшествия

В Калининграде тушили научно-исследовательское судно

Кирилл Алексеев
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В субботу на Преголе в Калининграде загорелось научно-исследовательское судно.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, 25 июля в 17.14 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Портовой, 86 в Московском районе города Калининграда.

- В трюме научно-исследовательского ремонтируемого судна СТМ «Атлант НИРО» горела обшивка и кабеля. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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