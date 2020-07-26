В Краснознаменском районе "Фольксваген" врезался в придорожное дерево
Водитель получил травм
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В ночь на воскресенье ДТП случилось в Краснознаменском районе на северо-востоке Калининградской области.
Как сообщили в Управлении ГИБДД по Калининградской области, в 00 часов 5 минут на 49-м километре автодороги «Щукино-Жилино-Лунино-Весново» 28-летний водитель «Фольксвагена» на прямом участке дороги превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. От удара автомобиль опрокинулся в кювет.
В результате ДТП водитель данного автомобиля получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU