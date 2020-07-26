Депутат Госдумы поздравил калининградцев с Днем военно-морского флота

26 Июль 2020 2020-07-26T20:06:02+03:00

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Депутат Государственной думы, Заслуженный учитель России Александр Пятикоп поздравил калининградцев с Днем военно-морского флота.

"Дорогие моряки! Уважаемые калининградцы! Сегодня очень важный и близкий всем нам праздник – День военно-морского флота. Во многих семьях есть военные моряки, в Калининградской области немало военно-морских династий. В первую очередь это их праздник, но не только. Учитывая, что Калининградская область – регион морской, что у нас находится главная база старейшего в стране Балтийского флота, можно с уверенностью сказать: День ВМФ - это праздник и всех нас, жителей самой западной области России.

Военно-морской флот был основан Петром I более 300 лет назад. За три столетия он снискал, без преувеличения, великую славу. Легендарный Андреевский флаг развивался над всеми морями и океанами. За плечами российских военных моряков блестящие победы при Гангуте и Гренгаме, в Наваринском и Синопском сражениях, героическая оборона Порт-Артура, блестящие морские и десантные операции во время Великой Отечественной войны. Мы помним имена наших прославленных адмиралов – Апраксина, Ушакова, Нахимова, Истомина, Корнилова, Кузнецова, Горшкова и других.

Однако в блестящей истории военно-морского флота не только страницы боевых побед, но и значительные географические открытия. Беринг, Крузенштерн, Лазарев – эти имена знает весь мир. И в наши дни военные корабли под Андреевским флагом успешно выполняют сложные и ответственные задачи в разных точках Мирового океана. Благодаря мужеству и отваге многих поколений военных моряков Россия завоевала славу великой морской державы. Нам есть, чем гордиться.

С праздником, дорогие друзья! Мирного неба над головой! И – семь футов под килем!"

ИСТОЧНИК KP.RU