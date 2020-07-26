В Янтарном открылся надувной аквапарк

. Фото: Алексей Заливатский

В Янтарном, в лагуне недалеко от шахты Анна, открылся надувной аквапарк. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке мэр приморского города Алексей Заливатский.

Его смонтировали около двух недель назад, однако все это время муниципальные власти не могли получить разрешения от Ростехнадзора. И вот, чиновники наконец-то дали добро.

По словам Алексея Заливатского одновременно в аквапарке может находиться до 50 человек, однако из-за пандемии коронавируса решили ограничить это число до 20.