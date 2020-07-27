За ночь в Калининградской области сгорели «Фольксваген», «Мицубиши» и «Ауди»
Все происшествия обошлись без пострадавших
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Первый вызов в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в субботу в 23.34. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, на улице Пролетарской в Калининграде. загорелся моторный отсек «Ауди-А6». На место прибыли два пожарных расчета..
В 03.21 пожарных вызвали на улицу Калининградской в Краснознаменске. Там сгорели сразу два автомобиля - «Митсубиши Галант» и «Фольксваген Гольф».
Во всех происшествиях обошлись без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU