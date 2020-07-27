Леонид Рошаль - о деле врачей Калининграда: Считаю, что следователи просто подставили Бастрыкина

27 Июль 2020 2020-07-27T08:52:09+03:00

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Судебное разбирательство по дело о смерти новорожденного в роддоме №4 Калининграда начнется уже в ближайшее время. Напомним, следствие считает, что произошло убийство, в котором обвиняют бывшего главного врача роддома Елену Белую и неонатолога Элину Сушкевич.

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль все это время активно защищает своих коллег и на этот раз опубликовал в "Российской газете" развернутое письмо.

«Считаю, что следователи, которые занимались делом калининградских врачей, обвиняемых в преднамеренном убийстве новорожденного, просто подставили председателя Следственного комитета, - пишет Рошаль. - Я не верю в убийство новорожденного. А у следователей, вероятно, очень богатая, мягко говоря, фантазия. Отличные специалисты по драматургии. И подставлять председателя Следственного комитета некрасиво».

Как отмечает Рошаль, если анализировать всю эту историю, «можно сделать вывод о том, что во многом сыграл чисто человеческий фактор, который создал нездоровую обстановку в коллективе, что нередко возникает при смене руководства». Кроме того, президент Национальной медицинской палаты обратил внимание на тот факт, что сразу первично в следственный комитет обратилась не мама ребенка, а анонимный человек, сообщивший об убийстве ребенка в родильном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU