2020-07-27T10:00:01+03:00
Происшествия

В море под Балтийском унесло матрас с людьми

Понадобилась помощь спасателей
Николай Литвинов
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ЧП произошло в субботу. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, звонок на номер 112 поступил в 14 часов 40 минут. В районе пляжа поселка Павлово под Балтийском в море унесло матрас с людьми. На место происшествия оперативно выдвинулись спасатели.

Матрас, на котором находились три человека, обнаружили уже в 200 метрах от берега. Также удалось спасти еще двух человек в районе места происшествия, которые не могли самостоятельно выбраться на берег. В 14 часов 50 минут все пострадавшие благополучно были доставлены на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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