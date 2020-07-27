Зеленоградск вошел в топ-5 популярных курортов для отдыха и лечения в августе

27 Июль 2020 2020-07-27T10:15:31+03:00

Дешевле всего отдохнуть в августе в Горячем Ключе, дороже — в Саках.

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Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, куда можно поехать поправить здоровье в августе. Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 по 31 августа.

В первую пятерку популярных бальнеологических курортов России в августе вошли Саки, Соль-Илецк, Кисловодск, Зеленоградск и Горячий Ключ.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют совместить отдых с лечением в августе на период от 2,7 до 10,6 ночи и потратят на проживание от 1,8 до 3,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в августе в Горячем Ключе, дороже — в Саках.

Пять популярных курортов для отдыха и лечения в августе:

Саки — 2344,6 рублей / 10,6 ночи

Соль-Илецк — 2200,6 рублей / 6,6 ночи

Кисловодск — 2244,3 рублей / 6,3 ночи

Зеленоградск — 3538,4 рублей / 8,8 ночи

Горячий Ключ — 1821,4 рублей / 2,7 ночи

ИСТОЧНИК KP.RU