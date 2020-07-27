2020-07-27T10:23:47+03:00
Общество

На Моспроспекте в Калининграде ограничат движение троллейбусов

Это связано с проведением работ по прокладке коллектора дождевой канализации.
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Со вторника, 28 июля, в Калининграде на Московском проспекте будет ограничено движение троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба городско администрации.

Троллейбусы маршрутов №2 и №7 направлением из центра будут довозить пассажиров до разворота у АЗС. Это связано с проведением работ по прокладке коллектора дождевой канализации.

«Далее по тем же билетам до конечной станции пассажиры смогут доезжать на четырёх курсирующих на этом отрезке автобусах-«шаттлах». Эта схема использовалась во время строительства путепровода», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники планируют проложить коммуникации со строящейся ул. Суздальской до коллектора на чётной стороне проспекта и восстановить проезжую часть для движения всех видов транспорта, в том числе троллейбусов, в течение трёх недель.

Водителям рекомендуется на время работ использовать пути объезда этого участка Московского проспекта – по острову и по Ялтинской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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