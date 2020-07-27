2020-07-27T10:35:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде выявили 15 новых случаев коронавируса

Всего в регионе зарегистрировано 2805 случаев заболевания.
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ФРОЛОВ
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За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 15 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе зарегистрировано 2805 случаев заболевания.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 635 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 85 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 079 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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