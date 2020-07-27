В Калининграде выявили 15 новых случаев коронавируса
Всего в регионе зарегистрировано 2805 случаев заболевания.
.Фото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 15 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе зарегистрировано 2805 случаев заболевания.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 635 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 85 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 079 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU