В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 27 июля, в течение дня не будет электричества в домах на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18:00 электричество отключено на ул. Летний проезд 21,25,27,29,30,31,33-35,36,37-39 и ул. Ген. Толстикова 18-18а,20.

Холодное водоснабжение для проведения ремонтных работ приостановлено до 15 часов на ул. Л. Иванихиной 1,3, до 17:00 – на ул. У. Громовой 107,109,113,115,121. До 18 часов воды не будет на ул. Рокоссовского 2-4,9-15,6-20.