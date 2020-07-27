Решил покататься: В Калининграде 16-летний подросток на «Ауди» врезался в дерево
В Калининграде в воскресенье вечером в ДТП пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 23:30 на улице Пролетарской. 16-летний подросток за рулем «Ауди» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате наезда он получил телесные повреждения.
«Как было предварительно установлено, подросток без ведома родителей, которые отсутствовали дома, взял ключи от автомобиля и решил покататься», - отметили в пресс-службе полиции.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU