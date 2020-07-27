Решил покататься: В Калининграде 16-летний подросток на «Ауди» врезался в дерево

27 Июль 2020 2020-07-27T11:39:58+03:00

В результате наезда он получил телесные повреждения.

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В Калининграде в воскресенье вечером в ДТП пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 23:30 на улице Пролетарской. 16-летний подросток за рулем «Ауди» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате наезда он получил телесные повреждения.

«Как было предварительно установлено, подросток без ведома родителей, которые отсутствовали дома, взял ключи от автомобиля и решил покататься», - отметили в пресс-службе полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU