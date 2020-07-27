В Калининграде коронавирус выявили у двоих моряков, вернувшихся с Намибии

27 Июль 2020 2020-07-27T11:45:46+03:00

Всего нарастающим итогом с этого рейса заболели уже 10 человек

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За сутки в Калининградской области выявлено 15 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус выявили в двоих моряков, вернувшихся из Намибии. Всего нарастающим итогом с этого рейса заболели уже 10 человек.

Также среди заболевших три работника промышленного предприятия, два медицинских работника, в том числе сотрудник частной стоматологической клиники. Коронавирус выявили у женщины, прибывшей из Казахстана, а также у находящейся в декретном отпуске горожанки.

Среди заболевших также пенсионер, двое неработающих, два индивидуальных предпринимателях, а также один работающий горожанин.

«По каждому случаю определён круг контактных, всего 59 человек, им выданы Постановления об изоляции, все они переданы под медицинское наблюдение и обследование в установленные сроки», - заявили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU