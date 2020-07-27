На выходных в Калининграде задержали 25 пьяных водителей
Двое водителей попались на повторном пьяном вождении
.Фото: Александр Подгорчук
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На минувших выходных в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 25 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Двое водителей попались на повторном пьяном вождении, теперь им грозит уголовная ответственность.
Сообщить о грубом нарушении водителем транспортного средства правил дорожного движения, а также о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU