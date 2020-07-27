Под Калининградом мотоциклист съехал в кювет

27 Июль 2020 2020-07-27T11:55:25+03:00

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В Гурьевском районе в воскресенье днем в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге «Калининград – Зеленоградск». 34-летний водитель мотоцикла «Сузуки» на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением и съехал в придорожный кювет справа по ходу движения.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU