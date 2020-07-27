2020-07-27T12:29:47+03:00
Общество

В западной части Зеленоградска реконструируют берегоукрепительные сооружения

Работы будет проводить госучреждение «Балтберегозащита»
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональное Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию выдало разрешение на реконструкция комплекса берегозащитных сооружений в западной части Зеленоградска. Об этом сообщается на сайте агентства.

Работы будет проводить госучреждение «Балтберегозащита». Всего планируется провести реконструкцию более 10 тыс «квадратов» сооружений.

Разрешение действует до октября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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