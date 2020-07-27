В западной части Зеленоградска реконструируют берегоукрепительные сооружения

27 Июль 2020 2020-07-27T12:29:47+03:00

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Региональное Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию выдало разрешение на реконструкция комплекса берегозащитных сооружений в западной части Зеленоградска. Об этом сообщается на сайте агентства.

Работы будет проводить госучреждение «Балтберегозащита». Всего планируется провести реконструкцию более 10 тыс «квадратов» сооружений.

Разрешение действует до октября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU