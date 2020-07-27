2020-07-27T12:29:26+03:00
Происшествия

Выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП с пострадавшим под Озерском

Авария произошла на 5-м километре автодороги «Озёрск – Отпор»
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Озерском районе в ДТП пострадал водитель «Рено». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 5-м километре автодороги «Озёрск – Отпор». 67-летний водитель «Рено Логан» на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево с права по ходу движения.

По словам водителя, на проезжую часть выбежала косуля. Пенсионер получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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