В Калининграде полицейские задержали банду закладчиков наркотиков

27 Июль 2020 2020-07-27T12:40:02+03:00

Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы

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В Калининграде полицейские задержали банду, которая занималась закладкой наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как установили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, в состав группы входили трое ранее не судимых молодых людей, не знакомых между собой 1995, 1996 и 2000 годов рождения.

"Оплата за наркотики, а также распределение, вырученных от сбыта денег между злоумышленниками происходила с использование криптовалюты. При этом, их действия координировались из-за пределов региона", - отметили в пресс-службе полиции.

Задержанных поместили в СИЗО, злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU